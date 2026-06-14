１３日、盤竜城遺跡博物院に展示された新石器時代大汶口文化の陶鼓。山東省東営市広饒（こうじょう）県の五村遺跡で出土した。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢6月14日】中国湖北省武漢市で13日、「文化・自然遺産の日」（6月第2土曜日）のメイン会場都市イベントが開かれた。開幕式が行われた盤竜城遺跡博物院では新たなテーマ展「夏商時代を探る」が始まり、全国30以上の文化施設から計163点（組）の文化財が一