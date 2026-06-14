◇プロ野球 セ・パ交流戦 広島 3-0 楽天（14日、楽天モバイルパーク）広島が楽天との3戦目に完封勝利。前日は森下暢仁投手が1人で投げきっての2年ぶりの完封勝利をあげており、2試合連続で投手陣が力投を見せました。3戦目の先発マウンドにあがったのは、今季から先発起用となっている2年目右腕・岡本駿投手。援護すべく広島打線は初回から奮起し、大盛穂選手が先制ソロを放ちます。さらに2回にも四球とヒットで1アウト1、3塁の好