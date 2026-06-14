（◇第110回日本陸上競技選手権大会(12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム)日本陸上競技選手権大会が6月12日から14日まで愛知・名古屋のパロマ瑞穂スタジアムで開催。大会2日目に行われた男子1500メートル決勝では、早稲田大学の本田桜二郎選手が、1年生ながら2位に食い込む健闘を見せました。5月30日のMIDDLE DISTANCE CIRCUIT（MDC）でU20日本歴代2位となる3分37秒72の好記録をマークした本田選手は、好調をキープして日本選手