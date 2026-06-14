タレントのボビー・オロゴンが１４日、女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕された。関係者によると、容疑を否認しているという。ボビー容疑者は、２０２０年５月に妻の左ほおを右手の指で突く暴行を加えたとして埼玉県警に現行犯逮捕され、暴行罪に問われた裁判で罰金１０万円の判決を受けた。その後、復帰した際にＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し「『ボコボコにするよ』と言わない人生を生きて