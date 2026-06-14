「楽天０−３広島」（１４日、楽天モバイル最強パーク）広島が楽天に競り勝ち、２連勝。交流戦は２度目のカード勝ち越しで、１試合を残し、交流戦最下位の可能性はなくなった。初回に相手先発・藤井から大盛が右翼ポール際への４号ソロで先制。昨季にマークした３本塁打の自己最多を更新するアーチを描いた。二回は１死一、三塁から来日初の８番に座ったファビアンが右犠飛を放ち追加点。序盤に主導権を握った。先発・岡本