［ケアラーの風景］支援者たち＜４＞日常的にたんの吸引などの医療行為が必要な「医療的ケア児」らの介護に追われ、働きたくても働けない親たちがいる。仙台市の社会福祉法人「あいの実」専務理事、久保潤一郎さん（５３）は２０２４年４月、そうした親たちを受け入れる飲食店「カフェ・ドゥ・チルミル」を市内に開店した。（山元麻由）「カレーのいい香りがしてきたね」。５月上旬、「カフェ・ドゥ・チルミル」の店内で、そろ