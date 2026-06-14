■練習試合山梨学院11―1千葉経済大付（14日、山梨学院グラウンド）プロ野球、今秋ドラフト1位候補として注目を集める山梨学院・菰田陽生投手（3年）が14日、千葉経済大付との練習試合に登板。10球団30人のスカウトが見守る中、3回34球を投げて無安打無失点、2奪三振の快投を披露し、完全復活を印象付けた。菰田は今年3月の選抜高校野球大会1回戦・長崎日大戦で、一塁の守備中に走者と交錯。左手首付近を骨折し、戦列を離れてい