大臣が異例の呼びかけを行った。糖尿病の治療薬「マンジャロ」がダイエット目的で使用され、SNS等で無許可販売も相次いで確認されていることについて、上野賢一郎厚労相が6月5日の会見で初めて言及。「個人間での売買に対して注意喚起を強化し、法違反に対しては厳正に対処していきたい」と強調したのだ。【実際の画像】無許可販売されていたマンジャロマンジャロは、アメリカの製薬会社が開発した糖尿病患者向けの治療薬。日