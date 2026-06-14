「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・最終日」（１４日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）２位に３打差、首位から出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が３バーディー、１ボギーの７０で周り、猛追する永井花奈を振り切って今季２勝目、通算５勝目を手にした。前半はスコアを伸ばせず、５番までに３バーディーを奪った永井に並ばれていたが、６番でボギーが先行。ここで一度、首位を譲った。１０番を終えたところで、