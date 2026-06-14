6月14日、B3の徳島ガンバロウズは、岩松永太郎が2025－26シーズンをもって現役を引退することを発表した。 熊本県出身で30歳の岩松は、179センチ75キロのシューティングガード。県立小林高校、東海大学を経て、2019－20シーズンに岐阜スゥープスでプロキャリアをスタートさせた。その後、トライフープ岡山でのプレーを経て、2023年7月に岐阜へ復帰。2025A