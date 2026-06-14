6月14日、長崎ヴェルカは、イドー・レヴィットアシスタントコーチと幸地渉アシスタントコーチの退団および琉球ゴールデンキングスへの移籍を発表した。同日、琉球も2026－27シーズンのトップチームスタッフ体制を発表。長崎のB1初優勝に貢献した2名を迎え、Bプレミア初年度へ向けた新首脳陣の布陣が固まった。 琉球は2025－26シーズン終了後、桶谷大ヘッドコӦ