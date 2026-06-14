（澎湖中央社）離島・澎湖県で13、14両日、遠泳大会「PENGHU OCEANMAN 国際泳渡澎湖湾」が開かれた。両日とも天候不良のため、安全面からコースが変更された。10キロ部門では、日本人のシブヤケンスケ選手が3位でゴールインした。13日に10キロ部門と2キロ部門が、14日に5キロ部門と児童体験部門、親子体験部門、500メートル3人リレー部門、スタンドアップパドルボード（SUP）5キロ部門が行われた。5キロ部門は湾を横断するコースが