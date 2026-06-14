K-POPの本場が韓国であることは、改めて言うまでもない。だが、K-POPコンサートが多く開催されているのは、実は日本である。【写真】堂々と“パンツ見せ”も…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装韓国から発信された音楽でありながら、トップアイドルの大規模な公演となると、本国よりも日本のほうが開催回数も動員規模も大きくなるケースが目立つという。韓国のSBSは最近、トップクラスのK-POPアイドルグループによる公演が、韓国よ