【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BLACKPINKの楽曲「JUMP」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀K-POP楽曲賞を受賞した。 ■BLACKPINK「JUMP」MVは約4億回再生に到達 「JUMP」は、2025年7月11日に配信リリースされた、BLACKPINKの約3年ぶりとなる新曲。Spotifyグローバルチャートで2週連続TOP5入りを記録するなど世界中のファンから大きな反響を呼び、MVは公開からわずか2週間で1億回再生を