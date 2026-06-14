バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は14日、中国・臨沂でプール3第1週の第4戦が行われる。世界ランキング6位の男子日本代表は、同5位のスロベニア代表と対戦する。銀メダルに輝いた2024年大会以来の表彰台を狙う日本。開幕3連勝スタートを切った中、難敵スロベニアを下し、中国ラウンドを締めくくれるか注目される。 ■主力が揃い連勝スタート飾る ロラン・ティリ監督が