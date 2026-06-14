2026年6月11日、韓国・ソウル新聞は「日本が今年、過去最大級の台風シーズンに見舞われるとの予報が出ており、観光・交通業界に緊張が走っている」と報じた。記事は「日本旅行を予約したのに…台風14個上陸の『最悪のシナリオ』が提示された」との見出しで、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）の報道を引用して伝えている。それによると、日本の民間気象情報会社ウェザーニューズは、「今年、日本に影響を与える台風