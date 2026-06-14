12日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡がアウトサイドヒッターの坂本悠綺（23）と2026-27シーズンの契約を更新したことをクラブ公式サイトで発表した。 2026-27シーズンから新設されるSV.LEAGUE GROWTH（SV グロース）の参加を予定しているカノア。契約を更新した坂本は新潟医療福祉大学出身で、2025年に内定選手として入団した。2025-26シーズンの