12日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が28日（日）に福岡県の天神中央公園にて開催される「FUKUOKA スポーツフェスタ オープニングフェス 2026」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 福岡県が主催する今回のフェス。年齢や障がいの有無を問わず県民が共に楽しめるインクルージブな大会が実施され、運動が好きな人も、これから始めたい人もスポӦ