ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 5月11日よりスタートした「ラヨーン編」で、カップルになったのは、ねね（日向袮音、高2／滋賀県）と、れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）のれんねねカップル。【映像】れん＆ねね、熱烈ハグ！ねねはそら（宮崎宇宙、高1／福岡県）からも好意を寄せられるも、同い年のれんに居心地の良さを感じた。れんはゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）