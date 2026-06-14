12日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ秋田庄内が20日（土）にイオンモール天童にて、三井住友海上×こどもユレタキャラバン「選手と一緒にトレーニング！アランマーレ減災教室」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 本イベントではオフィシャルパートナーの三井住友海上火災保険社山形支店と共催しアランマーレ秋田庄内の選手と一