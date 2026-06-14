◇交流戦巨人0―1西武（2026年6月14日ベルーナD）巨人は西武に敗れて連勝を逃し、貯金が6に減った。巨人の零敗は今季8度目。これで巨人は今季の交流戦全日程が終了。交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執った橋上秀樹監督代行（60）は10勝6敗2分けで勝率.625と勝ち越した。2カード目の日本ハム戦からオリックス戦、ロッテ戦、楽天戦と4カード連続で勝ち越すなど苦戦が続くセ・リーグの中で巨