花創作家、シャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）が14日、都内でジャパンアクションクラブ（JAC、現:ジャパンアクションエンタープライズ）の同窓会にゲスト出演した。ブラックのロングドレス姿で舞台に上がると、「今日は志穂美悦子から、変身した鬼無里まりとして皆さんに会えてとってもうれしいです」とあいさつ。ピアノの生演奏に合わせて、フランスの歌手、エディット・ピアフさんの「愛の讃歌」など5曲を熱唱