俳優の吉瀬美智子さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。上品な最新ショットを投稿しました。【写真を見る】【 吉瀬美智子 】上品な大人カジュアル最新ショット公開「今日も素敵な1日をお過ごしください」癒やしメッセージにファン歓喜投稿された写真には、淡い水色の背景の前で、床に座り、リラックスしたポーズをとる吉瀬さんが写っています。 袖口のレース刺繍が可愛らしい白いシャツに、紺と白のボーダー柄