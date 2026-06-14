◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人（14日、ベルーナドーム）西武が巨人に勝利しこのカード2勝1敗で勝ち越しました。西武は初回、2アウト満塁を作りますが柘植世那選手がセカンドゴロで無得点。2回は1アウト3塁、4回は1アウト2塁でチャンスを迎えますが、いずれも後続が連続三振に倒れ得点が奪えませんでした。巨人先発の井上温大投手に苦戦する中迎えた5回、先頭の石井一成選手が打席を迎えると、井上投手のツーシームをとらえた