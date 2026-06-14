タレント王林（28）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。将来的に地元の青森県知事を目指すことについて、改めて笑顔で肯定した。番組では、全国のクマ被害について特集。MC爆笑問題田中裕二が「王林ちゃん、この間、青森県の十和田市でもクマの目撃情報があったそうですね」と尋ねた。王林は「そうなんですよ。家の近くにも普通に出てるし、毎日どこかにクマがでているみたいな状態で、青森は『くま