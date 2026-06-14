14日、世界三大レースの一つに数えられる「ル・マン24時間レース」の生中継に、ラウンドガールでモデルの羽瀬レイナ（26）がゲスト出演。番組内でド派手なレーシングスーツを着用し、その存在感に反響が寄せられた。【映像】反響呼んだド派手なレーシングスーツ姿（全身あり）羽瀬が着用したのは、スパルコの新世代レーシングスーツ「INIFINITY5.0」。昇華転写プリントを施し、再現不可能だったグラフィックデザインや写真など