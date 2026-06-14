◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)ドジャースは山本由伸投手が9回途中1安打1失点の快投で7勝目。プライヤー投手コーチがノーヒットノーラン目前の投球を披露した山本投手を絶賛しました。山本投手は8回2アウトからムーキー・ベッツ選手の失策により走者を出すまで、完全投球。9回は、あとアウト3つでノーヒットノーランでしたが、先頭打者にホームランを浴びて、快挙達成とはならず。それで