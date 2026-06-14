タレント指原莉乃（33）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。お笑いタレント永野（51）から言及された、タレントとしての生き方について語った。永野は指原について「お笑いっぽい雰囲気もイジられたりとかあったけど、そこでプロデュースやったり“あの人すごいな”みたいな（ことが）あって、若槻さんは（過去の芸風を）“忘れてないよ”っていうそっちじゃないですか。（指原は）“忘れたよ”