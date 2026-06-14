女優の後藤久美子がフランス人の元F1レーサーのジャン・アレジ氏との事実婚解消を発表した。「後藤さんは所属事務所を通して《ジャン・アレジ氏とは パートナーシップを解消し それぞれの道を歩むこととなりました。今後は 形を変えた愛情の元 互いを思いやりながら 子どもたちの成長を見守ってまいりたいと思います》とコメントを寄せています。後藤さんは1995年にアレジ氏との交際をはじめ、1996年にフランスに渡ります。ア