猫さんたちにお留守番をしてもらい、実家を訪れていたママさん。他の猫さんの匂いをつけて帰宅すると、待っていたのは可愛らしいお出迎え…ではなかったようで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「鬼の匂いチェックw」「たっちゃんもみちこちゃんもホント可愛い♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：実家で猫と触れ合って帰宅したママ→愛猫がお出迎えしてくれて、次の瞬間…