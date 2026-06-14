キャットタワーの上で遊んでいた猫ちゃんの光景が面白いと、78万再生を超えて注目を集めています。キャットタワーの最上段で遊んでいた猫ちゃん。すると自分のしっぽが気になってしまったようで…？予想外の体勢になってしまう猫ちゃんの光景が、「脚力凄すぎ」「電車の中なのに笑っちゃいましたｗ」と、投稿を見た人に笑顔を届けています。 【動画：キャットタワーの一番上で『逆さまになっていた猫』→目の