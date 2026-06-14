「敬天愛人」の文字をグラフィカルに配置鹿児島ユナイテッドFCは、2026-27シーズンに着用するトップチームの公式戦ユニフォームデザインが決定したと発表した。新シーズンのユニフォームは「西郷隆盛」をテーマに制作している。2027年度に「西郷隆盛生誕200年・没後150年」の節目を迎えることから決定した。胸には、エムシーファッション株式会社との協働プロジェクト「ANGUA」のシンボルマークが入る。紺を基調とするFP1st