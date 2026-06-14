オーストラリアがトルコに2-0で勝利アジア代表の一角オーストラリアが、北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦を飾った。現地時間6月13日にトルコとの初戦に臨み、苦しい展開の中で2-0の勝利を収めた試合後にトニー・ポポビッチ監督は「とにかく誇らしい気持ち」と喜んだ。開催国アメリカと南米の曲者パラグアイが組み込まれたこのグループDは、大会前から混戦模様が予想されていた。オーストラリアはアジア最終予選中に就任