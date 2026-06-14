U2のボノの娘で女優のイヴ・ヒューソン（34）が、スティーヴン・スピルバーグ監督とバラク・オバマ元大統領の「秘密のエイリアン組織」所属を確信しているという。 【写真】Ｕ２のボノと妻のアリ、娘のジョーダンとイヴが美しすぎる スピルバーグ監督の新作SF映画「ディスクロージャー・デイ」の撮影現場に、オバマ元大統領が現れ見学した際、イヴはコリン・ファース、エミ