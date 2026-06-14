『君の名は。』『すずめの戸締まり』など大ヒットした新海誠監督の作品を手がけるコミックス・ウェーブ・フィルムの最新作で短編アニメ映画の『しらぬひ』が2026年8月21日(金)に公開されます。本作は、これが初の商業アニメ映画挑戦となる片野坂亮監督の手がける作品。マチ★アソビ vol.30では「コミックス・ウェーブ・フィルムの新たな挑戦」と題した、片野坂監督とコミックス・ウェーブ・フィルムの濱〓周平プロデューサー、ギャ