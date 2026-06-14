【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強豪オランダと激突する。＊＊＊オランダはＷ杯の初戦で無類の強さを誇る。これまで１１度の出場で、１９３０年代の２度の出場を除くと、３度目の出場となった１９７４年大会以降、８勝１分けという好成績を収めている。出場した直近３大会では、１０年南ア大会でデンマークに２―０。オウンゴールとＦＷカイトのゴール