◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」オリックス・椋木蓮投手（２６）が、大ブレイクへの道を歩んでいる。プロ５年目の今季は「８回の男」として定着し、ここまで２４試合で１セーブ、１８ホールドで防御率２・７４（成績は１３日時点）。独特の腕の角度から投げ込む常時１５０キロ超えの直球が武器の右腕には、岸田オリックスの一員として活躍しなければいけない理由があった。東北福祉大から２１年ドラフト１位で入団。１年