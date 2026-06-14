◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、北村友一騎手騎乗で１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は直線追い込むも２着。大阪杯、天皇賞・春に続く史上初の古馬春３冠達成はならなかった。天皇賞・春ではヴェルテンベルクとの死闘を推定２センチ差で勝利。激戦の疲れも癒え、満を持して臨ん