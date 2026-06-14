◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は、交流戦最終戦を黒星で終えた。最初のカードとなったソフトバンク戦（東京Ｄ）以来、５カードぶりの負け越し。それでも、交流戦の結果は１０勝６敗２分けとし、３年ぶりの勝ち越しで終えた。先発・井上温大投手は６回途中を９８球６安打１失点、８奪三振の粘投も、打線が援護できず今季８度目の完封負けとなった。巨人の先発・井上は一球に