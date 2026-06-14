◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１３日・ベルーナドーム）西武が接戦を制し、球団初の交流戦優勝に望みをつないだ。両リーグ最速で４０勝に到達し、セ・リーグ全球団との対戦でカード勝ち越しを決めた。先発・ワイナンス投手が６回２／３を４安打無失点と完璧な投球を見せ、２勝目。初回先頭の浦田に左前安打で出塁を許すも、後続はきっちり打ち取り、３人で片付ける立ち上がり。その後はコントロールがさ