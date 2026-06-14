◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人の松本剛外野手が２試合連続マルチ安打を放った。「２番・中堅」で先発出場。０―０の４回無死では、先発・ワイナンスの２球目の高め１２５キロのスライダーをはじき返す左前安打。８回２死では３番手・篠原の４球目１３６キロのチェンジアップを左前に運んだ。この時点で交流戦は出場１７試合で５２打数１９安打。打率３割６分５厘まで上昇させた