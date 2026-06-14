国立大学理系学部を卒業して、63ANGEL（旧バーレスク東京）の舞台で舞う女性がいる。もねさん（@mone_burlesque）、29歳だ。168cmの長身から伸びるしなやかな四肢で観客を魅了する一方、リケジョらしい研究熱心さを随所に見せる。彼女がこの場所で踊る意味について聞いた。◆進学理由は「ダンスサークル」――大盛況だった台湾公演では、記者会見に出席するメンバーにも選ばれていましたね。もね：ありがたいことに。これまで台