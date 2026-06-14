推し活を発信するはずのSNSが、いつしか“かわいい自分”を競い合う場に……。「ホビ垢」と呼ばれるアカウント文化の裏では、細すぎる体形への執着、整形願望、容姿いじり、そして承認欲求に突き動かされた過酷な自分磨きが渦巻いている。かわいい写真を撮るために服を買い、バイトを掛け持ちし、ときには他人を利用してでも“映え”を手に入れようとする。キラキラした推し活の陰で進行する、若い女性たちの“かわいさ依存”の実