大阪の阪神梅田本店で、6月17日〜22日に『阪神 傘まつり2026』が開催される。「傘まつり」は阪神の名物催事のひとつで、今年は約1万2000本の傘がズラリと並ぶ。【画像】正方形の日傘！ 『阪神 傘まつり2026』の注目アイテムずらり年々強くなる紫外線や長く続く猛暑に、女性だけでなく男性も1人1本日傘を持っているのが当たり前ともいわれる時代。そこで今年は、日傘・晴雨兼用傘を合わせて約8000本そろえた上、「ジェンダーレ