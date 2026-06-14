2026年3月の日本代表英国遠征のスコットランドでの練習時に、欧州クラブと日本代表の違いについて「日本のほうが味方選手へのリスペクトが少しあるくらい」と答えていた伊東純也にさりげなく聞いてみた。「むしろ日本代表のほうが、チーム全体で欧州っぽくなっている。そういうことを感じることはありますか？」「うーん、ないと思います」それはそうだと思う。現役の選手とすれば、その時代の日本代表でプレーしているわけで、時