〈「死んでも別れたくない！」猛反対のなか、梅宮辰夫が親子の縁を切ってまでクラウディアと結婚を決意した瞬間〉から続くモデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたど