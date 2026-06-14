「お客様は神様です」――そんな言葉が当たり前のように使われていた時代から、お店と客の関係は少しずつ変わりつつあります。2025年6月の法改正で企業にカスハラ防止措置が義務化され、2025年4月には東京都で全国初の「カスタマー・ハラスメント防止条例」も施行されました。「お店側も守られるべき存在」という考え方が、ようやく形になってきたところです。それでも、現場では今日もどこかで、横柄な態度や心ない言葉に泣かされ