プレミアリーグ昇格から定着まで、近年のフラムを支えたマルコ・シウバ。同リーグへのステップアップが噂される中で、ポルトガルの名門ベンフィカの監督に就任することが発表された。ベンフィカの前指揮官であるジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードへの復帰を果たし、その後任としてシウバが選ばれた。『BBC』によると、シウバと失ったフラムは新監督を探しており、元レアルのアルバロ・アルベロア招へいに向けて動いている