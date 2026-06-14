ブラジル代表の指揮官カルロ・アンチェロッティはW杯の初戦、モロッコ代表との試合を振り返った。ブラジルの初戦はグループステージ最大の敵となるモロッコとの試合だったが、序盤からペースを握られる展開となった。モロッコのハイプレスをかわせず、劣勢の時間が続くと、21分に中央を突破され、失点。ブラジルは32分、ヴィニシウスの個人技で同点に追いつき、試合はこのまま1-1のドローに終わったが、内容的にはモロッコに力の差