カタールのドーハを本拠地とするアル・サッドがイタリア人指揮官ロベルト・マンチーニ監督の退任を発表した。アル・サッドはカタール・スターズリーグの強豪で、23-24シーズンから現在にかけてリーグ3連覇を成し遂げている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・サッドを去ったマンチーニ氏はイタリア代表の監督に就任するようだ。過去には2018年から2023年までアズーリの指揮官を務めて